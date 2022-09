Danno erariale da 11 milioni | al centro dell’inchiesta il presidente Zingaretti

(Di venerdì 23 settembre 2022) Si ipotizza unper 11di euro. È quanto sarebbe scaturito dall’inchiesta della Corte dei Conti a carico deldella Regione Lazio Nicolae del responsabile della protezione civile Carmelo Tulumello per l’acquisto, all’inizio della pandemia, di oltre 7di mascherine che non risulterebbero essere state consegnate. Ossia i contratti sarebbero stati paganti ma le mascherine non sarebbero mai arrivate a destinazione. Il chiarimento della Regione Lazio Ma la Regione Lazio ha specificato al giudice contabile che tutto si è svolto con regolarità. Sembra inoltre che l’iter seguito dall’Ente sia stato già sottoposto al vaglio dell’Anac che non ha riscontrato alcuna anomalia. La situazione pandemica era particolarmente allarmante in quel periodo ...

NewTuscia - ROMA - 'Un danno erariale da oltre 11 milioni di euro per la Regione Lazio. E tra i responsabili, secondo la Procura della Corte dei Conti, ci sarebbe proprio il presidente Nicola Zingaretti.