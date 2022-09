Daniela Martani: “Dopo l’Isola dei Famosi non ho più avuto il ciclo. Non potrò mai più diventare madre” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei Famosi non ho più avuto il ciclo”. Sono parole che lasciano di stucco quelle messe nero su bianco da Daniela Martani su Instagram. La “pasionaria” di Alitalia, divenuta nota per la partecipazione alla nona edizione del Grande Fratello e più recentemente per le proprie posizioni no-vax e no-green pass, si apre circa una pagina davvero privata della sua vita. Nel 2021 la Martani ha preso parte a l’Isola dei Famosi, ma il pubblico l’ha ben presto rimandata a casa attraverso il televoto. La sua permanenza sulle spiagge dell’Honduras è stata di poche settimane, ma sarebbero state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “Nonmai piùessere tornata dall’esperienza deldeinon ho piùil”. Sono parole che lasciano di stucco quelle messe nero su bianco dasu Instagram. La “pasionaria” di Alitalia, divenuta nota per la partecipazione alla nona edizione del Grande Fratello e più recentemente per le proprie posizioni no-vax e no-green pass, si apre circa una pagina davvero privata della sua vita. Nel 2021 laha preso parte adei, ma il pubblico l’ha ben presto rimandata a casa attraverso il televoto. La sua permanenza sulle spiagge dell’Honduras è stata di poche settimane, ma sarebbero state ...

24Trends_Italia : 17. ONE PIECE 1061 - 5mille+ 18. Renato Zero - 5mille+ 19. Buffon - 5mille+ 20. Daniela Martani - 5mille+ - LuisaRagni : RT @rep_roma: Daniela Martani: 'Dopo l'Isola dei famosi non potrò mai avere figli' - rep_roma : Daniela Martani: 'Dopo l'Isola dei famosi non potrò mai avere figli' - DrHaniya1 : Daniela Martani: ”Ho scoperto che non potrò mai avere figli, sono sotto shock” - AmnaBil41332019 : Daniela Martani: ”Ho scoperto che non potrò mai avere figli, sono sotto shock” -