“Dal Welfare all’Ambiente. Ecco il Piano M5S per rilanciare il Paese” (Di venerdì 23 settembre 2022) Siamo ormai arrivati agli sgoccioli della campagna elettorale. Mario Turco, vice presidente M5S, è soddisfatto del percorso intrapreso dal M5S? E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che la nostra sia stata una campagna elettorale basata sui temi e sulle soluzioni concrete per affrontare e risolvere le diverse emergenze sociali, economiche e culturali. Siamo la forza politica che meglio conosce le priorità e le urgenze dei cittadini e delle imprese. Nel nostro programma abbiamo proposte concrete e credibili, alcune già sperimentate con successo e che adesso vogliamo stabilizzare e migliorare, altre fortemente innovative. La proposta politica che presentiamo all’Italia per le elezioni di domenica nasce da un percorso compiuto in questi anni. Abbiamo gestito la pandemia e la conseguente emergenza economica e sociale, sostenendo le famiglie e le imprese. Grazie alla nostra visione e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Siamo ormai arrivati agli sgoccioli della campagna elettorale. Mario Turco, vice presidente M5S, è soddisfatto del percorso intrapreso dal M5S? E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che la nostra sia stata una campagna elettorale basata sui temi e sulle soluzioni concrete per affrontare e risolvere le diverse emergenze sociali, economiche e culturali. Siamo la forza politica che meglio conosce le priorità e le urgenze dei cittadini e delle imprese. Nel nostro programma abbiamo proposte concrete e credibili, alcune già sperimentate con successo e che adesso vogliamo stabilizzare e migliorare, altre fortemente innovative. La proposta politica che presentiamo all’Italia per le elezioni di domenica nasce da un percorso compiuto in questi anni. Abbiamo gestito la pandemia e la conseguente emergenza economica e sociale, sostenendo le famiglie e le imprese. Grazie alla nostra visione e ...

LaNotiziaTweet : 'Dal Welfare all'Ambiente. Ecco il Piano M5S per rilanciare il Paese'. Parla il vice presidente pentastellato, Turc… - sologiuma : @palaalessandro1 @buonweekend @serebellardinel @fattoquotidiano Chi è fortunato che ha lavoro non può paragonarsi a… - GiorgioGParrini : @franceanas25 @MauSci Sappiamo però esattamente cosa ha fatto Renzi, tolto soldi a scuola, sanità, welfare tutto, t… - PesaresiFranco : RT @VITAnonprofit: A pochi giorni dal voto, le organizzazioni del Patto per un Nuovo Welfare sulla non Autosufficienza esprimono preoccupaz… - LucaPalatucci : @dalto87 @luciodigaetano Guarda che i redditi italiani e il welfare state costruito sopra sono cresciuti dal 49 all… -

Uil Emilia - Romagna, il cesenate Giuliano Zignani confermato segretario regionale ... in segreteria entrano anche quattro delegati: Daniela Brandino (Welfare); Michele Bertaccini (... Dal XII Congresso, la Uil Emilia Romagna esce con una nuova organizzazione. Nell'ottica di una ... Campagna elettorale misera e miserabile. A misura di elettore ...dove la realtà è quella di un terzo della popolazione esentata per legge dal prelievo fiscale e un altro terzo che si esenta da solo per via di evasione. La menzogna oscena è quella di un Welfare che ... Manageritalia Lla condanna della Nato ai Referendum Russi “Condanniamo con la massima fermezza il progetto di tenere i cosiddetti “referenda” sull'adesione alla Federazione Russa nelle regioni ucraine, controllate in parte dall'esercito russo. Come l'Assembl ... Italiani e Social Network: uso o abuso Siamo un popolo di spioni, imprudenti alla guida e sempre connessi: 1 italiano su 2 usa i Social Network solo per guardare gli altri ed il 30% usa lo smartphone mentre guida per messaggiare e farsi i ... ... in segreteria entrano anche quattro delegati: Daniela Brandino (); Michele Bertaccini (...XII Congresso, la Uil Emilia Romagna esce con una nuova organizzazione. Nell'ottica di una ......dove la realtà è quella di un terzo della popolazione esentata per leggeprelievo fiscale e un altro terzo che si esenta da solo per via di evasione. La menzogna oscena è quella di unche ... Piattaforma welfare dirigenti terziario in tour “Condanniamo con la massima fermezza il progetto di tenere i cosiddetti “referenda” sull'adesione alla Federazione Russa nelle regioni ucraine, controllate in parte dall'esercito russo. Come l'Assembl ...Siamo un popolo di spioni, imprudenti alla guida e sempre connessi: 1 italiano su 2 usa i Social Network solo per guardare gli altri ed il 30% usa lo smartphone mentre guida per messaggiare e farsi i ...