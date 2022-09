Dal vulcano di Tonga una spinta al riscaldamento terrestre (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Quando a gennaio un vulcano sottomarino ha eruttato a Tonga, la sua esplosione acquosa è stata enorme e insolita. Il vulcano, noto come Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, ha sparato milioni di tonnellate di vapore acqueo nell’atmosfera, tanto che i ricercatori stimano che l’eruzione abbia aumentato la quantità di acqua nella stratosfera – il secondo strato dell’atmosfera – di circa il 5%. Ora gli scienziati stanno cercando di capire come tutta quest’acqua possa influire sull’atmosfera e se possa riscaldare la superficie terrestre nei prossimi anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Quando a gennaio unsottomarino ha eruttato a, la sua esplosione acquosa è stata enorme e insolita. Il, noto come Hunga-Hunga Ha’apai, ha sparato milioni di tonnellate di vapore acqueo nell’atmosfera, tanto che i ricercatori stimano che l’eruzione abbia aumentato la quantità di acqua nella stratosfera – il secondo strato dell’atmosfera – di circa il 5%. Ora gli scienziati stanno cercando di capire come tutta quest’acqua possa influire sull’atmosfera e se possa riscaldare la superficienei prossimi anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

