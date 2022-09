Dal 3 al 5 ottobre negli UCI Cinemas romani arriva “Tiziano. L’impero del colore” (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal 3 al 5 ottobre negli UCI Cinemas arriva Tiziano. L’impero del colore Un viaggio attraverso i capolavori e la vita del Maestro che incarnò l’animo di Venezia con la sua pennellata inconfondibile, l’uso unico del colore e l’abilità nel carpire le personalità dei protagonisti delle sue oper Proiezioni a UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Roma Est Nelle multisala del circuito UCI Cinemas riparte la stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Dal 3 al 5 ottobre l’appuntamento è con Tiziano. L’impero del colore, il lungometraggio diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato, scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal 3 al 5UCIdelUn viaggio attraverso i capolavori e la vita del Maestro che incarnò l’animo di Venezia con la sua pennellata inconfondibile, l’uso unico dele l’abilità nel carpire le personalità dei protagonisti delle sue oper Proiezioni a UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Roma Est Nelle multisala del circuito UCIriparte la stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Dal 3 al 5l’appuntamento è condel, il lungometraggio diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato, scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato ...

