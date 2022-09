Dai condimenti al benessere | l’extravergine di alta qualità cambia scaffale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il trend del settore olivicolo in Europa è in discesa, le quantità stanno progressivamente diminuendo e ciò è male proprio mentre i consumi mondiali di Evo, l’olio extra vergine di oliva, sono in crescita ovunque, specialmente Asia, Australia, Brasile e, in Europa, in Germania, Francia e Benelux. L’allarme è stato lanciato nel corso della Settimana Internazionale dell’olio Evo organizzato a Roma tra il 12 e il 15 settembre scorsi da Unaprol, l’associazione di produttori di olio che fa capo alla Coldiretti, dal rappresentante della Dg Agricoltura e sviluppo rurale della Ue, Koen Dillen. I produttori europei, che significa Spagna, Italia, Grecia e Portogallo – ha spiegato – devono fare di più per intercettare questa crescita di domanda. Pena la marginalizzazione delle produzioni europee. Anche perché dagli Stati Uniti, all’Australia, al Sud America la produzione olivicola inizia a ...