Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 25 settembre: chi sono gli ospiti (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, anche questa domenica tornerà Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. E che ospiterà in studio tanti ospiti, pronti a raccontarsi senza freni, tra carriera, successi, vita privata e momenti delicati. Come ogni domenica, si intrecceranno le storie di volti noti del cinema, della musica, dello spettacolo e quelle di persone comuni, che sono state in grado di far girare la loro ruota. E di farlo nel verso giusto. Elena Sofia Ricci a Da noi a ruota libera Tra gli ospiti Elena Sofia Ricci, una delle attrici italiane più amate di sempre e protagonista di numerosi film e serie tv. L’attrice, tra l’altro, ora è impegnata a teatro come regista con lo spettacolo ‘Fedra’ di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, anche questa domenica tornerà Da noi a, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. E che ospiterà in studio tanti, pronti a raccontarsi senza freni, tra carriera, successi, vita privata e momenti delicati. Come ogni domenica, si intrecceranno le storie di volti noti del cinema, della musica, dello spettacolo e quelle di persone comuni, chestate in grado di far girare la loro. E di farlo nel verso giusto. Elena Sofia Ricci a Da noi aTra gliElena Sofia Ricci, una delle attrici italiane più amate di sempre e protagonista di numerosi film e serie tv. L’attrice, tra l’altro, ora è impegnata a teatro come regista con lo spettacolo ‘Fedra’ di ...

AndreaOrlandosp : Ieri Renzi ha detto 'il PD si dividerà tra quelli che inseguiranno il Movimento Cinque Stelle e quelli che inseguir… - CorriereCitta : Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 25 settembre: chi sono gli ospiti - makepotacho : @CarloCalenda Certo come no, la ricetta è sempre quella... più europa più debito, più debito più prestiti; come i c… - misterf_tweets : @famigliasimpson @napoliforever89 @carlo234556 @enrick81 @MaielloInside @1vs100tw @Tvottiano @lorenzop861 @CIAfra73… - effe_di_erre : @NotSafeForWooo Metti una linea guida e noi ti seguiamo a ruota! -