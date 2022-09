(Di venerdì 23 settembre 2022) I loro allenatori continuano a impiegarli dal 1', nella speranza che tornino in forma e facciano la differenza come ai bei vecchi tempi. Al fanta, però, è tutta un'altra storia. Un brutto voto può ...

MagicGazzetta : Da De Vrij a Jovic: fantallenatori, ecco chi sono quelli da 'panchinare' #Fantacampionato -

SOS Fanta

Deappare però più impacciato rispetto ai suoi colleghi e, pur senza ammonizioni o espulsioni, ha una FM di 5,5. Incrociate le dita perché si riprenda presto. Nel frattempo, evitate di ...Inter (3 - 5 - 2): Handanovic 5; Skriniar 5, Acerbi 6 (34'st De5), Bastoni 5 (31'st Dimarco 5)... In panchina: Cerofolini, Krastev, Terzic, Favasuli, Bianco, Maleh, Zurkowski,. Allenatore: ... Chi scende al fantacalcio e come gestirlo tra scambi e asta: da Jovic e Sabiri a de Vrij Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...