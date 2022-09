Cristiano Iovino | Ecco Chi È L’Amante Di Ilary Blasi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 23 settembre 2022): secondo l’intervista di Francesco Totti, è stataBlasi a tradire per prima e, a quanto pare, il suo presunto amante sarebbe proprio questo noto influencer e personal trainer… La complessa vicenda diBlasi e Francesco Totti torna a far discutere. Il noto calciatore ha preso la parola per la prima volta, dicendo a chiare lettere in un’intervista a Il Corriere della Sera che è stataa tradire per prima. Ovviamente da queste dichiarazioni si sono scatenate voci ed indiscrezioni, ed è emersa anche l’identità del presunto amante della Blasi. Si tratterebbe di, influencer già noto per altri flirt con alcune donne dello spettacolo.: secondo gli indizi è lui ...