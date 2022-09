Crisanti: “Meloni non sa di cosa parla, ‘zero Covid’ mai applicato in Italia” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Meloni non sa di che parla. Il modello cinese”, battezzato ‘zero Covid’, “non è proprio stato applicato all’Italia. Le nazioni che hanno applicato il modello cinese, come la Nuova Zelanda e l’Australia, o la Sud Corea e il Giappone, sono uscite da questa epidemia a testa alta, con un bassissimo numero di morti e pochissimi danni economici. Il problema semmai è che l’Italia non ha applicato il modello cinese”. E’ la visione di Andrea Crisanti. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, entra nel dibattito aperto dalle parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “non sa di che. Il modello cinese”, battezzato, “non è proprio statoall’. Le nazioni che hannoil modello cinese, come la Nuova Zelanda e l’Australia, o la Sud Corea e il Giappone, sono uscite da questa epidemia a testa alta, con un bassissimo numero di morti e pochissimi danni economici. Il problema semmai è che l’non hail modello cinese”. E’ la visione di Andrea. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, entra nel dibattito aperto dalle parole della leader di Fratelli d’Giorgia ...

