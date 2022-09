Cremlino | dopo il referendum un attacco al Donbass è attacco alla Russia

(Di venerdì 23 settembre 2022) I tentativi dell’Ucraina di riconquistare i territori della loro adesioneFederazione russa, con iin corso, saranno considerati attacchi, in conformità con la Costituzione. L’avvertimento è arrivato dal portavoce del, Dmitri Peskov. «Certo. Immediatamente, in questi territori entrerà in vigore la Costituzione della Federazione russa e qui, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Montano anche le proteste in tutto il Paese contro le decisioni del. Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste scattatala "mobilitazione parziale" ...Ilsi è affrettato a smentire e afferma che le notizie sulla fuga di uomini in età da ... senza fare le valigie, subitol'annuncio del presidente Putin perché rientra nel gruppo che ... Cremlino, dopo referendum attacco a Donbass sarà a Russia I tentativi dell’Ucraina di riconquistare i territori del Donbass, dopo la loro adesione alla Federazione russa, con i referendum in corso, saranno considerati attacchi alla Russia, in conformità con ...La fuga dalla Russia prosegue. Lunghe code si sono formate al confine con la Georgia, secondo quanto riferisce la Bbc, che mostra anche le immagini di file interminabili di auto con a ...