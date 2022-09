Mostro_Biscotto : RT @FirenzePost: Covid Toscana: 8 morti (età media 90,5 anni), oggi 23 settembre, e 1.107 nuovi contagi - FirenzePost : Covid Toscana: 8 morti (età media 90,5 anni), oggi 23 settembre, e 1.107 nuovi contagi - qn_lanazione : Covid, il bollettino della Toscana del #23settembre: casi in risalita Lieve aumento anche dei ricoveri, ma sempre s… - LetiziaFirenze : Covid: in Toscana 8 decessi e 1107 nuovi contagi - ToscanaInDiretta - toscanamedianew : Covid, 8 toscani deceduti e 1.107 nuovi positivi -

... Confindustriae Confindustria Ancona) che sarà presentata a fine anno in un evento ... Questa 62esima edizione mostra numeri in crescita, che ci riportano al periodo pre -e che sono di ...- Sono 1.045 i nuovi casi di- 19 registrati oggi, 22 settembre 2022, in: 176 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 869 con test rapido. Il numero dei ...La settima edizione del Trofeo Coni si svolgerà quest’anno in Toscana. Dal 29 settembre al 2 ottobre ... dopo lo stop dovuto alla pandemia da covid-19, in quanto si tratta del più importante evento ...In Toscana ad oggi sono 81.844 i positivi, 161 (5 in più rispetto a ieri) sono ricoverati. Sono 8 i nuovi decessi ...