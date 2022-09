Covid oggi Lombardia | 3 661 casi e 14 morti A Milano città 341 nuovi casi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.661 icontagi da Coronavirus, 23 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14per un totale di 42.475 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.356 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15%. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 485, 17 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 8, una persona in meno rispetto a 24 ore fa. In provincia dipositivi sono 952 di cui 341 a. A Bergamo 418, a Brescia 547, a Como 233, a Cremona 119, a Lecco 145, a Lodi 87, a Mantova 183, a Monza e ...