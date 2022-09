Covid, le notizie. Bollettino: 21.085 casi 49 morti. Tasso di positività al 13,9%. LIVE (Di venerdì 23 settembre 2022) Continua il calo delle terapie intensive (-4) e dei ricoveri ordinari (-37). Cresce l'incidenza a 215, Rt stabile a 0,91. Iss: "Piemonte e Toscana a rischio alto, 11 regioni classificate a rischio moderato, 8 a rischio basso". Rezza: "Importante fare richiamo con vaccini adattati. Proteggono da malattia grave e ospedalizzazione" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 settembre 2022) Continua il calo delle terapie intensive (-4) e dei ricoveri ordinari (-37). Cresce l'incidenza a 215, Rt stabile a 0,91. Iss: "Piemonte e Toscana a rischio alto, 11 regioni classificate a rischio moderato, 8 a rischio basso". Rezza: "Importante fare richiamo con vaccini adattati. Proteggono da malattia grave e ospedalizzazione"

