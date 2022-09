Covid Italia, politica ‘Zero Contagi’ funziona? Cosa dicono Bassetti, Crisanti e Gismondo (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – La politica ‘Zero-Covid’, che la Cina si ostina a perseguire, non convince gli esperti Italiani. Da Bassetti a Gismondo, in molti si dicono d’accordo cone le parole di Giorgia Meloni, che durante la chiusura della campagna elettorale ha criticato il modello Speranza in materia di gestione Covid e ha detto che in caso di ritorno di una pandemia “non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale”. Bassetti – “Sono d’accordo con Giorgia Meloni. Sono due anni che combatto contro il modello cinese Covid-0, ovvero zero contagi. E’ un fallimento totale. Pensare di deportare, come sta facendo la Cina, le persone è assurdo. Non mi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – La’, che la Cina si ostina a perseguire, non convince gli espertini. Da, in molti sid’accordo cone le parole di Giorgia Meloni, che durante la chiusura della campagna elettorale ha criticato il modello Speranza in materia di gestionee ha detto che in caso di ritorno di una pandemia “non accetteremo più che l’sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale”.– “Sono d’accordo con Giorgia Meloni. Sono due anni che combatto contro il modello cinese-0, ovvero zero contagi. E’ un fallimento totale. Pensare di deportare, come sta facendo la Cina, le persone è assurdo. Non mi ...

