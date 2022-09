Covid, in Lombardia 3.661 nuovi casi: a Bergamo 418 positivi (Di venerdì 23 settembre 2022) Il report regionale. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 24.356 tamponi effettuati, sono 3.661 i nuovi positivi (15%). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 settembre 2022) Il report regionale. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 24.356 tamponi effettuati, sono 3.661 i(15%).

Dome689 : Covid, in Lombardia 3.661 nuovi casi: a Bergamo 418 positivi - infoitinterno : Covid, la situazione in Lombardia: contagi in aumento - AnnaritaNinni : RT @Miti_Vigliero: Covid, la situazione in Lombardia: contagi in aumento. Nel Varesotto più di 270 casi - AnnaritaNinni : RT @Miti_Vigliero: Covid: in Lombardia il tasso di positività sale al 15% - PeppeAmicarelli : RT @Miti_Vigliero: Covid: in Lombardia il tasso di positività sale al 15% -