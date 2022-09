Covid in Italia, il bollettino del 23 settembre: 21.085 nuovi casi e 49 morti (Di venerdì 23 settembre 2022) Prosegue il calo di terapie intensive e ricoveri. Sale invece il tasso di positività, che ora è al 13,9% Leggi su repubblica (Di venerdì 23 settembre 2022) Prosegue il calo di terapie intensive e ricoveri. Sale invece il tasso di positività, che ora è al 13,9%

