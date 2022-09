Covid, il ministero della Salute: "Nessuna differenza tra i due vaccini bivalenti. Possono richiederli come quarta dose tutti gli over 12" (Di venerdì 23 settembre 2022) Pubblicata la circolare sui due nuovi medicinali, approvati a dieci giorni di distanza uno dall'altro. Possono essere usati "senza distinzione". Via alla quinta dose per gli immunodepressi Leggi su repubblica (Di venerdì 23 settembre 2022) Pubblicata la circolare sui due nuovi medicinali, approvati a dieci giorni di distanza uno dall'altro.essere usati "senza distinzione". Via alla quintaper gli immunodepressi

