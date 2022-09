Covid, ecco come prevenire il contagio: la scoperta è storica (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre si sta procedendo con la quarta dose di vaccino anti Covid-19, arriva una scoperta storica può aiutare a prevenire in tempo il contagio. ecco di cosa si tratta. Il Covid-19 non è scomparso, e la campagna per la sensibilizzazione e prevenzione, oltre che per invitare i cittadini a vaccinarsi, procede senza sosta. Dal 2020 L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre si sta procedendo con la quarta dose di vaccino anti-19, arriva unapuò aiutare ain tempo ildi cosa si tratta. Il-19 non è scomparso, e la campagna per la sensibilizzazione e prevenzione, oltre che per invitare i cittadini a vaccinarsi, procede senza sosta. Dal 2020 L'articolo proviene da CheSuccede.it.

deKontski : Ecco, se i tridosati si beccano il covid è colpa dei pipistrelli. Russi guarda caso - rossa_bodi : RT @orporick: (Dopo solo 8 giorni di scuola ecco i primi sintomi parainfluenzali. Perché la qualità dell'aria in un luogo chiuso con 28 per… - Urginea : RT @orporick: (Dopo solo 8 giorni di scuola ecco i primi sintomi parainfluenzali. Perché la qualità dell'aria in un luogo chiuso con 28 per… - cl_audiab : @EnricoLetta Quindi a 3 giorni dal voto Letta getta la maschera sul #covid vuole l’Italia come la Cina, ecco a cos… - Nina_Sensi : @ferminia78 @OggettoAdattato Ecco, così funziona in casa mia! Lo immobilizzo per dargli le medicine e mentre urla g… -