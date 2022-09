Covid: circolare, sì a vaccini bivalenti per quarta dose over 12 su richiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - I vaccini bivalenti anti-Covid aggiornati alle sottovarianti Omicron 1 e Omicron 4-5, "tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, potranno essere resi disponibili, su richiesta dell'interessato, come seconda dose di richiamo per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni". Lo precisano ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità, in una circolare ministeriale di 'Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-Rna bivalenti'. Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - Ianti-aggiornati alle sottovarianti Omicron 1 e Omicron 4-5, "tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, potranno essere resi disponibili, sudell'interessato, come secondadi richiamo per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la primadi richiamo da almeno 120 giorni". Lo precisano ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità, in unaministeriale di 'Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo deia m-Rna'.

vvoxonline : #vaccino bivalente contro #Omicron5 stesse priorità di quello contro #Omicron - lifestyleblogit : Covid, vaccini aggiornati per over 12 come quarta dose: la circolare - - Telebari : Covid, vaccino bivalente su richiesta anche per over 12: arriva la nuova circolare - #Bari #Notizie #News -… - telodogratis : Covid, vaccini aggiornati per over 12 come quarta dose: la circolare - fisco24_info : Covid, vaccini aggiornati per over 12 come quarta dose: la circolare: (Adnkronos) - Comunicazione del ministero del… -