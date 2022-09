Covid Campania: incidenza stabile, nessuna vittima (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.636 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.803 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 13,86%, senza significative variazioni rispetto al 13,23 di ieri. Nel bollettino non si segnalano vittime. Invariata l’occupazione delle terapie intensive (9) mentre quella dei posti letto in degenza scende a quota 219 (-9 rispetto al giorno precedente). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.636 i nuovi positivi alin, su 11.803 test esaminati. Il tasso diè al 13,86%, senza significative variazioni rispetto al 13,23 di ieri. Nel bollettino non si segnalano vittime. Invariata l’occupazione delle terapie intensive (9) mentre quella dei posti letto in degenza scende a quota 219 (-9 rispetto al giorno precedente). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA: 1.636 NUOVI CASI E NESSUN DECESSO - - mattinodinapoli : Covid in Campania, 1.636 i nuovi positivi: incidenza stabile e nessuna vittima - TV7Benevento : Covid. In Campania incidenza stabile, nessuna vittima. - - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 22 settembre 2022. Complessivamente sono s… -