Covid Campania | il bollettino del 23 settembre | 1 636 casi Iss | ' Rischio moderato'

PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - cronachecampane : Covid in Campania, stabili i contagi, nessuna vittima #Covid #succedeoggi #terapieintensive - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: incidenza stabile, 1.636 nuovi casi - tvoggi : CORONAVIRUS, TASSO D’INCIDENZA STABILE IN CAMPANIA Sono 1.636 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.803 test… - salernotoday : Covid-19, altri 1.636 nuovi contagi in Campania: il bollettino -

Secondo il monitoraggio Iss, laè tra le regioni a rischio moderato. Salgono a quasi 40mila gli attuali contagiati, mentre leterapie intensive risultano ...... 42.475 in Lombardia 15.450 in Veneto 11.212 in12.071 nel Lazio 18.006 in Emilia - ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benesseree influenza, come sarà la ...«Ciò che ha detto la Meloni a Caserta sulla sanità campana è vergognoso. Lei è pericolosa per la sua posizione sulla vaccinazione secondo cui ognuno può fare ciò che vuole. Ma questo in Campania è per ...StampaSono 1.636 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.803 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 13,86%, senza significative variazioni rispetto al 13,23 di ieri. Nel bollettino non si seg ...