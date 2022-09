Covid | 21 085 nuovi casi nelle 24 ore 49 decessi

FGuardiella : Covid oggi Italia, 21.085 contagi e 49 morti: bollettino 23 settembre - palermo24h : Covid, 21.085 i nuovi positivi, 49 le vittime - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 21.085 contagi e 49 morti: bollettino 23 settembre - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 21.085 contagi e 49 morti: bollettino 23 settembre - - arabellara : RT @claudeger55: Neanche una ripresina della curva, niente continua a scendere. Più lentamente, ma è normale. E TI e ricoveri ordinari in c… -

in Italia, il bollettino di oggi 23 settembre: 21.nuovi casi e 49 morti. Quale vaccino scegliere Infine, il ministero specifica che, come precisato da Aifa, al momento "non ci sono ...Rezza: "Questa settimana una leggera inversione di tendenza" Sono 21.i nuovi casi diin Italia, secondo i dati del ministero della Salute, e 49 i decessi odierni che portano il totale delle ...Covid-19. Sono 942 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.737 tamponi processati. Ieri i positivi erano 950. Il tasso di positività è al 9,6%, in leggero aumento rispetto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...