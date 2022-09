Costi di ricarica impazziti: Enel X ora sfiora 1 euro al kWh con le tariffe a consumo (Di venerdì 23 settembre 2022) Brutta notizia per i possessori di auto elettriche: sono arrivati i paventati aumenti della rete di ricarica di Enel X. Le tariffe per la ricarica in AC e i piani flat non cambiano, ma la ricarica ultra rapida diventa salatissima: sopra i 150 kW si pagano 0,99 euro/kWh.... Leggi su dday (Di venerdì 23 settembre 2022) Brutta notizia per i possessori di auto elettriche: sono arrivati i paventati aumenti della rete didiX. Leper lain AC e i piani flat non cambiano, ma laultra rapida diventa salatissima: sopra i 150 kW si pagano 0,99/kWh....

Digital_Day : Brutta notizia per i possessori di auto elettrica: viaggiare costerà molto di più per chi vuole ricaricare in pochi… - DitoMinulo : @LucaBizzarri Cioè: se sommiamo i 5 minuti (di media) del podcast da lunedì fino a fine anno, quanto mi costerai di… - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Tesla Supercharger: aumentato di circa il 35% il costo della ricarica - motorionline : #Tesla Supercharger: aumentato di circa il 35% il costo della ricarica - vanoni_ale : ?? Auto #elettriche: come va in Italia? Secondo il nuovo report ?@EY_Italy:? ?Il 45% italiani pronto ad acquistarle… -