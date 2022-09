Costantino Vitagliano | attacchi di panico dopo “Uomini e Donne” Le parole per Manuel

(Di venerdì 23 settembre 2022) La fama è un’amica volubile, e la sua medaglia ha due facce. Lo abbiamo sempre saputo che dietro al mondo dei vip si nascondono parecchie difficoltà, e non è così scontato di riuscire a mantenere il personaggio cucito addosso per sempre. Il caso dine è un esempio. Amatissimo – a dir poco – è rimasto nell’immaginario collettivo come il modello di “Tronista” di, nell’indimenticabile edizione del popolare dating show di Maria De Filippi.si è messo a nudo, si è raccontato e ha anche commentato la scomparsa diVallicella., il successo come Tronista diUna carriera che si prospettava infinita nel tempo ed eterna nella memoria. E, in ...

La morte di Manuel Vallicella , ex tronista di Uomini e Donne , ha colpito molti ex partecipanti dello storico dating show targato Maria De Filippi . Anche, il primo tronista per eccellenza, ha commentato la triste vicenda tra le pagine de Il Messaggero . La carriera di, dopo essere diventato un vero e proprio fenomeno ...In una lunga intervista al sito de "Il Messaggero", l'ex tronista Costantino Vitagliano ha voluto raccontare alcuni aneddoti del suo passato lavorativo ...