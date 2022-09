Così il centrodestra può chiudere in bellezza | 5 consigli alla coalizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) A pochi giorni dall'apertura delle urne, il(o destra-centro) a trazione conservatrice sembra avvicinarsi spedito all'appuntamento con una vittoria considerata certa dai più. Sebbene l'inerzia narrativa della campagna elettorale abbia subito una temporanea battuta d'arresto per via del controverso dossier americano sulle influenze russe in Occidente, con il relativo corredo di sospetti e anatemi, l'obiettivo sembra a portata di mano. E tuttavia si aprono adesso i giorni forse più delicati della contesa, quelli in cui si mobilitano o smobilitano le energie elettorali decisive per confermare o ribaltare i pronostici. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono leader politici esperti e non hanno certo bisogno dinon richiesti, ma forse qualche "so" farebbero bene ad ascoltarlo. ...