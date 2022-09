Cosa vuole la Russia dai referendum sul Donbass, e cosa cambierà dopo (Di venerdì 23 settembre 2022) Si vota dal 23 al 27 settembre in Donetsk, Lugansk, a Kherson e Zaporizhzhia, con uomini armati che girano di casa in casa a raccogliere le schede: se il «sì» vincerà, Putin potrà considerare «russe» le aree interessate e difenderle di conseguenza. «Elettrodomestici e premi in denaro promessi a chi vota e chiede la cittadinanza russa» Leggi su corriere (Di venerdì 23 settembre 2022) Si vota dal 23 al 27 settembre in Donetsk, Lugansk, a Kherson e Zaporizhzhia, con uomini armati che girano di casa in casa a raccogliere le schede: se il «sì» vincerà, Putin potrà considerare «russe» le aree interessate e difenderle di conseguenza. «Elettrodomestici e premi in denaro promessi a chi vota e chiede la cittadinanza russa»

