Cosa ha detto davvero Ursula von der Leyen sull'Italia, il nuovo governo e gli «strumenti per recuperare» – Il video (Di venerdì 23 settembre 2022) Ascoltando la risposta integrale di Ursula von der Leyen sull'Italia durante l'intervento all'università di Princeton negli Stati Uniti si nota che c'è qualche discrepanza tra i titoli dei quotidiani e quello che voleva intendere la presidente della Commissione Europea. L'intervento integrale è disponibile su Youtube e la risposta di von der Leyen si può ascoltare al minuto 53. La domanda sulle elezioni del 25 settembre arriva da Erika Passoni, phd student del Princeton's Germany Department. «Questo è esattamente ciò di cui stavo parlando riguardo la democrazia con ognuno di voi. La democrazia è un processo costante, il cui cammino non si esaurisce mai. Non puoi metterla in una scatola e tenerla da parte. Ma il punto è come le persone si battono per la democrazia. Vedremo come andranno le elezioni (in Italia, ndr), ...

