"Cosa dimostra la mia storia": Meloni, la lezione alla sinistra che la odia (Di venerdì 23 settembre 2022) Presidente Meloni, con gli scongiuri di rito, ci tiene più a essere la prima donna premier d'Italia o il primo premier di destra italiano? «Sarebbero entrambi traguardi di cui andrei orgogliosissima, ma prima vanno conquistati con i voti. Sento tanta fiducia intorno a me e a Fratelli d'Italia, ma le elezioni non si vincono con i sondaggi. Approfitto dell'ospitalità di Libero per fare un appello agli italiani: domenica andate a votare, avete finalmente la grande opportunità di cambiare, di porre fine alla stagione dei tecnici, delle maggioranze arcobaleno e del Pd al governo senza vincere le elezioni. È tempo di un governo forte e coeso, che porti l'Italia fuori dalla crisi e tracci la rotta per un futuro di sviluppo e di crescita. Noi siamo pronti» L'Italia ha problemi con le donne o siamo sulla buona strada? ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Presidente, con gli scongiuri di rito, ci tiene più a essere la prima donna premier d'Italia o il primo premier di destra italiano? «Sarebbero entrambi traguardi di cui andrei orgogliosissima, ma prima vanno conquistati con i voti. Sento tanta fiducia intorno a me e a Fratelli d'Italia, ma le elezioni non si vincono con i sondaggi. Approfitto dell'ospitalità di Libero per fare un appello agli italiani: domenica andate a votare, avete finalmente la grande opportunità di cambiare, di porre finestagione dei tecnici, delle maggioranze arcobaleno e del Pd al governo senza vincere le elezioni. È tempo di un governo forte e coeso, che porti l'Italia fuori dcrisi e tracci la rotta per un futuro di sviluppo e di crescita. Noi siamo pronti» L'Italia ha problemi con le donne o siamo sulla buona strada? ...

