CorSport: la clausola su Kim è valida solo per l’estero e può essere esercitata solo tra il 1 e il 15 luglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Kim fa gola alle big di tutta Europa. Ieri la Cnn ha parlato di una pretendente importante, il Manchester United, ma anche del fatto che il club inglese non potrà prendere il difensore coreano a gennaio per via della clausola rescissoria posta su di lui da De Laurentiis: 50 milioni. Il Corriere dello Sport descrive i dettagli della clausola. “è valida soltanto per l’estero e soprattutto potrà essere sfruttata esclusivamente dal 2023 e nel periodo che va dall’1 al 15 luglio. Con il consenso di Minjae. In un solo concetto: è ovvio che le prestazioni del Mostro stiano appassionando gli osservatori dei grandi club d’Europa, tanto che anche con il Torino sono annunciati inviati speciali al seguito dei giocatori del Napoli, ma la prospettiva di prepararsi in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Kim fa gola alle big di tutta Europa. Ieri la Cnn ha parlato di una pretendente importante, il Manchester United, ma anche del fatto che il club inglese non potrà prendere il difensore coreano a gennaio per via dellarescissoria posta su di lui da De Laurentiis: 50 milioni. Il Corriere dello Sport descrive i dettagli della. “èsoltanto pere soprattutto potràsfruttata esclusivamente dal 2023 e nel periodo che va dall’1 al 15. Con il consenso di Minjae. In unconcetto: è ovvio che le prestazioni del Mostro stiano appassionando gli osservatori dei grandi club d’Europa, tanto che anche con il Torino sono annunciati inviati speciali al seguito dei giocatori del Napoli, ma la prospettiva di prepararsi in ...

napolista : CorSport: la clausola su #Kim è valida solo per l’estero e può essere esercitata solo tra il 1 e il 15 luglio Potr… - CorSport : '#Napoli, il #ManchesterUnited prenderà #Kim a gennaio': ma la clausola non è attivabile ?? - salvione : 'Napoli, il Manchester United prenderà Kim a gennaio': ma la clausola non è attivabile -