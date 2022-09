Corrono i rendimenti dei titoli di stato nell’area euro Bund sopra il 2% per la prima volta dal 2013 Btp al 4 | 3%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Forte rialzo per i rendimento deidi. Idecennali tedeschi sono saliti per ladalal didel 2%, con un incremento di 13 punti rispetto a ieri. In salita anche i Btp italiani, un decennale paga il 4,34% con un rialzo di 19 punti. Lo spread, ossia il differenziale di rendimento tra i due, si allarga così a 225 punti. I decennali francesi rendono il 2,65% (+ 14 punti), gli spagnoli 3,22% (+ 15), igreci il 4,64% (+ 17). La risalita deisignifica che il valore dei bond sta diminuendo. In sostanza le vendite dei bond superano gli acquisti e l’equilibrio si ristabilisce su valori di prezzo più bassi. Si vende ...