Coronavirus | 49 morti e 21 085 casi Tasso di positività al 13 | 9%

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il bollettino del 23 settembre 2022 Sono 49 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 60). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 176.824. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +21.085 positivi che portano il totale degli attualmente positivi a 22.262.452. La situazione negli ospedali In 3.313 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 134 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 15 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 413.319 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 151.607 nuovi tamponi, per un totale di 245.656.409 test ...