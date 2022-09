“Coppie gay in Italia non sono legali e ammesse” parla il responsabile Cultura di Fratelli d’Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Il responsabile della Cultura di Fratelli d’Italia un mese fa si è scagliato contro Peppa Pig, perché nel noto cartone è stata inserita una famiglia composta da due mamme. Oggi in un’intervista concessa a San Marino RTV Federico Mollicone è tornato a parlare del cartone animato e l’ha sparata grossa dicendo che le Coppie gay in Italia non sono legali o ammesse. “Stiamo parlando di un cartone animato per bambini in età prescolare, quindi bambini di quattro anni. Ditemi voi se possono essere abituati e possono elaborare concetti complessi come le adozioni per Coppie gay, comprenderli e vederseli presentati come un fatto naturale quando non lo è. Fermo ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildelladid’un mese fa si è scagliato contro Peppa Pig, perché nel noto cartone è stata inserita una famiglia composta da due mamme. Oggi in un’intervista concessa a San Marino RTV Federico Mollicone è tornato are del cartone animato e l’ha sparata grossa dicendo che legay innon. “Stiamondo di un cartone animato per bambini in età prescolare, quindi bambini di quattro anni. Ditemi voi se posessere abituati e poselaborare concetti complessi come le adozioni pergay, comprenderli e vederseli presentati come un fatto naturale quando non lo è. Fermo ...

