Convocati Italia per l'Inghilterra: Mancini ne esclude 5 (Di venerdì 23 settembre 2022) Convocati Italia per il match di questa sera contro l'Inghilterra: il ct Mancini esclude 5 calciatori dalla lista Il ct Mancini ha emanato la lista dei Convocati dell'Italia per il match contro l'Inghilterra. Fuori Immobile per infortunio e, oltre a lui, anche Provedel, Mazzocchi, Cancellieri e Gatti. Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma, 12 Alex Meret, 21 Guglielmo Vicario.Difensori: 2 Giovanni Di Lorenzo, 3 Federico Dimarco, 4 Rafael Toloi, 5 Luiz Felipe, 13 Emerson, 15 Francesco Acerbi, 19 Leonardo Bonucci, 23 Alessandro Bastoni.Centrocampisti: 6 Tommaso Pobega, 7 Davide Frattesi, 8 Jorginho, 16 Bryan Cristante, 17 Vincenzo Grifo, 18 Nicolò Barella, 22 Salvatore Esposito.Attaccanti: 9 Gianluca Scamacca, 10 Giacomo Raspadori, 11 ...

