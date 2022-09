Conte “M5s non è il partito del Sud assistenzialista” (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il M5S ha come obiettivo quello di realizzare un programma preciso, noi miriamo alla guida del paese e abbiamo tutte le carte in regola e lo abbiamo dimostrato”.Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Rtl 102.5. “Occorre un governo che abbia visione e lungimiranza e abbia il coraggio di prendere decisioni importanti” ha aggiunto “è una follia affermare che ci voteranno solo i percettori di reddito di cittadinanza, noi non siamo il partito del Sud assistenzialista”. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il M5S ha come obiettivo quello di realizzare un programma preciso, noi miriamo alla guida del paese e abbiamo tutte le carte in regola e lo abbiamo dimostrato”.Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, ospite di Rtl 102.5. “Occorre un governo che abbia visione e lungimiranza e abbia il coraggio di prendere decisioni importanti” ha aggiunto “è una follia affermare che ci voteranno solo i percettori di reddito di cittadinanza, noi non siamo ildel Sud”. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

lucianonobili : Che #Conte sia un bugiardo seriale non è una novità. Ma mentire così spudoratamente agli italiani è indecente. Il t… - Ettore_Rosato : Alle nuove minacce della #Russia, #Conte fa eco appellandosi all'Occidente per 'fermare il riarmo'. Cioè il cessate… - AndreaMarcucci : La faccia tosta di Giuseppe Conte ha raggiunto livelli oggettivamente incredibili. L’ex Presidente del Consiglio ha… - sara_cocci : RT @DedeVincenzo: Cercano di fare sbagliare #Conte su qualsiasi cosa,lui non solo risponde ma li cazzia pure ?? numero uno!Voto ad occhi chi… - santandreadc : RT @gladiatoremassi: Una preghiera per la nostra Italia. Un voto a #Conte e al #M5S significa amare la nostra terra la nostra gente il nost… -