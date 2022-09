Conte contro le «agende dei salotti» sostiene che Draghi influenzerà ancora la politica italiana (Di venerdì 23 settembre 2022) Ora che tutti parlano del Mezzogiorno come l’Ohio d’Italia con la rimonta del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte – dopo i bagni di folla in maniche di camicia – prova a scrollarsi di dosso l’immagine di leader del partito del reddito di cittadinanza che ha fatto dell’assistenzialismo la sua carta vincente. «Il Camaleonte» Conte, come lo definisce Repubblica in un longform, si gioca le ultime cartucce della campagna elettorale. E sia sul Fatto Quotidiano sia sul Corriere della sera, ci tiene a sottolineare che i grillini si rivolgono anche al Nord e che sono attenti a tutto il Paese. «Altro che assistenzialismo, siamo per lo sviluppo e la crescita, e posso dirlo forte dopo aver lasciato la guida del Paese con un +6,6% del Pil», dice. Il merito del rimbalzo economico, spiega, è suo e non di Draghi. Ma, da Avvocato del Popolo, se la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) Ora che tutti parlano del Mezzogiorno come l’Ohio d’Italia con la rimonta del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe– dopo i bagni di folla in maniche di camicia – prova a scrollarsi di dosso l’immagine di leader del partito del reddito di cittadinanza che ha fatto dell’assistenzialismo la sua carta vincente. «Il Camaleonte», come lo definisce Repubblica in un longform, si gioca le ultime cartucce della campagna elettorale. E sia sul Fatto Quotidiano sia sul Corriere della sera, ci tiene a sottolineare che i grillini si rivolgono anche al Nord e che sono attenti a tutto il Paese. «Altro che assistenzialismo, siamo per lo sviluppo e la crescita, e posso dirlo forte dopo aver lasciato la guida del Paese con un +6,6% del Pil», dice. Il merito del rimbalzo economico, spiega, è suo e non di. Ma, da Avvocato del Popolo, se la ...

