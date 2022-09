Conte accolto al grido di «onestà, onestà». L’attacco a Draghi: «Pace fuori dai radar, ma i condizionatori li abbiamo spenti» – Il video (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal palco di piazza Santi Apostoli a Roma, nel comizio di chiusura della campagna elettorale, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto alcune domande ai presenti, come quella sul continuare a usare trivelle e combustibili fossili, e un’altra sul perseguire una strategia per la Pace in Ucraina. In risposta, gli iscritti al Movimento hanno gridato prima dei «no» e poi dei «sì». Una sollecitazione arrivata dopo che l’intera platea ha gridato «onestà, onestà» dopo l’intervento dell’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Poi, Conte è tornato ad attaccare chi dopo di lui ha preso il suo posto a palazzo Chigi:«Ma questa guerra con quale via d’uscita la stiamo affrontando? Vogliamo un negoziato di Pace o no?». Il riferimento ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal palco di piazza Santi Apostoli a Roma, nel comizio di chiusura della campagna elettorale, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha fatto alcune domande ai presenti, come quella sul continuare a usare trivelle e combustibili fossili, e un’altra sul perseguire una strategia per lain Ucraina. In risposta, gli iscritti al Movimento hanno gridato prima dei «no» e poi dei «sì». Una sollecitazione arrivata dopo che l’intera platea ha gridato «» dopo l’intervento dell’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Poi,è tornato ad attaccare chi dopo di lui ha preso il suo posto a palazzo Chigi:«Ma questa guerra con quale via d’uscita la stiamo affrontando? Vogliamo un negoziato dio no?». Il riferimento ...

