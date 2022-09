Confcooperative | “Richiedenti asilo | un sistema che va rivisto”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’accoglienza di chi cerca protezione internazionale è un obbligo sancito dalla legge, ma soprattutto è una scelta di civiltà che comporta, per gli Stati che accolgono, unin grado di assicurare alla persona non solamente i servizi base, ma anche l’accesso a un percorso di reale inclusione sociale. “L’attuale situazione non consente che ciò avvenga, eccessiva burocratizzazione e rigidità nella rendicontazione dissuadono gli enti locali ad accedere ai bandi delaccoglienza e integrazione, rendendo i Centri di accoglienza straordinaria lo strumento primario, senza però che questi garantiscano una reale presa in carico”, dichiaranoBergamo e le imprese sociali del territorio che si occupano di migrazione, insieme alle altre realtà locali, di offrire i ...