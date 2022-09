Concerti di Giusy Ferreri a Roma e Milano | le date di ottobre 2022

(Di venerdì 23 settembre 2022)arriva nei teatri con due, il 1°all’Auditorium Parco della Musica die il 3 al Teatro del Verme diDopo essere stata impegnata gli scorsi mesi con leestive di “Cortrometraggi live”, con cui ha attraversato tutta l’Italia,è pronta a portare la sua musica e il suo ultimo album in studio “Cortometraggi” nelle città di. Sabato 1°si esibirà al Parco della Musica di(Sala Sinopoli) e lunedì 3al Teatro dal Verme di. I biglietti sono disponibili in prevendita https://www.ticketone.it/artist//. ...

I biglietti sono disponibili in prevendita https://www.ticketone.it/artist/ferreri/. Info su www.friendsandpartners.it. I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners. Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth). Da venerdì 23 settembre è in radio "Federico Fellini" (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall'album "Cortometraggi".