Con la possibile virata a destra dell’Italia aumenta il rischio di vincolare il paese al gas (Di venerdì 23 settembre 2022) Questo articolo, tradotto dall’’inglese, è parte di una serie di DeSmog realizzata con il supporto di Journalismfund.eu. La lobby del gas in Italia dovrebbe essere a un passo dalla pensione. L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 settembre 2022) Questo articolo, tradotto dall’’inglese, è parte di una serie di DeSmog realizzata con il supporto di Journalismfund.eu. La lobby del gas in Italia dovrebbe essere a un passo dalla pensione. L'articolo proviene da il manifesto.

berlusconi : Mamme e nonne hanno lavorato tanto per tutta la vita, tenendo in ordine la casa o passando notti insonni per cresce… - GiuseppeConteIT : Questa campagna elettorale è possibile soltanto grazie a voi! Scegliete di stare #dallapartegiusta e se non lo avet… - marattin : Farla finita con la politica degli slogan, delle chiacchiere e dell’ignoranza è possibile. Basta volerlo in cabina… - andre_cicoo : RT @durezzadelviver: Almeno 200 dei 900 distributori regionali di gas tedeschi sarebbero in gravi difficoltà finanziarie e avrebbero chiest… - FalsaAndrea : @gloquenzi Non mi sembra una cazzata se le domandassi qual è la posizione di draghi ossia dell'italia? Unica rispos… -