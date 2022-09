Con la creazione di un cloud europeo Huawei prova a rassicurare la politica (Di venerdì 23 settembre 2022) Se Huawei continua a pagare dazio nel mercato degli smartphone dopo il ban statunitense del 2019, dal lato enterprise continua a rimanere una dei protagonisti globali. Ieri si è tenuta la terza edizione dell’Enterprise Day dove, in quel di Cernobbio, all’insegna del tema “Digitalize the Future”, Huawei non solo ha ribadito il proprio impegno a porsi come partner per sostenere la trasformazione digitale della società ma anche la propria capacità sistemica di rispondere alle esigenze delle aziende. Cosa significa? Non solo politica, ecco perché Huawei piace ancora alle aziende Parlare di tecnologia a questi livelli significa parlare di politica. Tanto importante la prima quanto fondamentale la seconda. L’importanza dell’evento per Huawei era chiara, a partire dalla presenza sul ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Secontinua a pagare dazio nel mercato degli smartphone dopo il ban statunitense del 2019, dal lato enterprise continua a rimanere una dei protagonisti globali. Ieri si è tenuta la terza edizione dell’Enterprise Day dove, in quel di Cernobbio, all’insegna del tema “Digitalize the Future”,non solo ha ribadito il proprio impegno a porsi come partner per sostenere la trasformazione digitale della società ma anche la propria capacità sistemica di rispondere alle esigenze delle aziende. Cosa significa? Non solo, ecco perchépiace ancora alle aziende Parlare di tecnologia a questi livelli significa parlare di. Tanto importante la prima quanto fondamentale la seconda. L’importanza dell’evento perera chiara, a partire dalla presenza sul ...

Linkiesta : L’appello dei militanti di @Piu_Europa per il #TerzoPolo L’Italia ha bisogno di una forza europeista e la federazi… - Link4Universe : Parlare di 'lobby lgbt/gay' nelle piazze non è una cosa da poco. E' esattamente la creazione di nemici di cui si nu… - ItaliaViva : Basta con una classe dirigente capace di dire solo dei NO ideologici. Ci vuole un gruppo dirigente capace di dire… - mafberla : RT @Andunedhel: Il pacchetto Treu con la creazione dei contatti atipici e del precariato, il Jobs act, l'abolizione dell'art. 18, i voucher… - ESCOPOST1 : RT @Andunedhel: Il pacchetto Treu con la creazione dei contatti atipici e del precariato, il Jobs act, l'abolizione dell'art. 18, i voucher… -