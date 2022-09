Comunità Montana Monte Maggiore, Geremia nominato vice presidente Uncem Campania (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il presidente dell’Unione Nazionale Enti e Comuni Montani-delegazione Campania, Vincenzo Luciano, ha conferito la carica di vice presidente regionale a Salvatore Geremia, attuale vertice della Comunità Montana Monte Maggiore. La nomina firmata da Luciano nei giorni scorsi ed oggi formalmente comunicata a Geremia, rappresenta il giusto riconoscimento all’esperienza e all’ultra decennale attività amministrativa posta in essere in favore della montagna dall’attuale capo dell’Ente montano che ha sede a Formicola, oltre che un’adeguata rappresentanza di Terra di Lavoro in seno alla delegazione campana dell’Uncem. “Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ildell’Unione Nazionale Enti e Comuni Montani-delegazione, Vincenzo Luciano, ha conferito la carica diregionale a Salvatore, attuale vertice della. La nomina firmata da Luciano nei giorni scorsi ed oggi formalmente comunicata a, rappresenta il giusto riconoscimento all’esperienza e all’ultra decennale attività amministrativa posta in essere in favore della montagna dall’attuale capo dell’Ente montano che ha sede a Formicola, oltre che un’adeguata rappresentanza di Terra di Lavoro in seno alla delegazione campana dell’. “Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al ...

lecco_notizie : Valsassina. La comunità montana entra a far parte delle “Aree interne 2021-2027” - TommasoDal : RT @federbim: ????????????????????? ?????????????? Parco regionale dell'Adamello (BS) 1992-2016-2021 Il #cambiamentoclimatico rischia di cancellare i ghiac… - ptvtelenostra : COMUNITÀ MONTANA “TERMINIO-CERVIALTO”, RESPINTO IL RICORSO D’URGENZA - - federbim : ????????????????????? ?????????????? Parco regionale dell'Adamello (BS) 1992-2016-2021 Il #cambiamentoclimatico rischia di cancella… - UnoTvnews : Presunto abuso d’ufficio in concorso alla Comunità Montana Vallo di Diano: indagini in corso -