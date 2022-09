Comunità energetiche rinnovabili sfide e benefici dell’energia condivisa (Di venerdì 23 settembre 2022) Webinar gratuito mercoledì 28 settembre Le Comunità energetiche rinnovabili sono un modello innovativo di gestione condivisa dell’energia. Ma quali sono le opportunità e le regole di ripartizione dei benefici? Quali i vincoli geografici e dimensionali per impianti e consumatori? E i possibili incentivi economici? Di questi e altri argomenti si parlerà, grazie alla presenza di due esperti, durante il webinar gratuito, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Comunità energetiche rinnovabili: un modello innovativo di gestione dell’energia”, mercoledì 28 settembre 2022, ore 10.00-13.30. Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 23 settembre 2022) Webinar gratuito mercoledì 28 settembre Lesono un modello innovativo di gestione. Ma quali sono le opportunità e le regole di ripartizione dei? Quali i vincoli geografici e dimensionali per impianti e consumatori? E i possibili incentivi economici? Di questi e altri argomenti si parlerà, grazie alla presenza di due esperti, durante il webinar gratuito, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “: un modello innovativo di gestione”, mercoledì 28 settembre 2022, ore 10.00-13.30. Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o ...

