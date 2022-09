Come si vota alle elezioni: tutto quello che c'è da sapere (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 settembre si terranno le elezioni, voto con cui si ridisegnerà l'assetto del Parlamento italiano, che passerà da 945 rappresentati a 600 membri. Ma Come si vota? Quest'anno sono chiamati alle urne quasi 51milioni di italiani; potranno esprimere le proprie preferenze sia per la Camera che per il Senato tutti i cittadini maggiorenni, iscritti alle liste elettorali del proprio Comune. Sono esclusi dal voto, invece, tutti coloro che hanno subito condanne penali definitive, con pene superiori ai 5 anni di età o ergastolo. I detenuti con pene inferiori possono votare all'interno delle carceri. Il giorno delle elezioni, si potrà accedere al seggio con un documento di riconoscimento – anche scaduto se non si è fatto in tempo a rinnovarlo, ma con una foto - e la scheda ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 25 settembre si terranno le, voto con cui si ridisegnerà l'assetto del Parlamento italiano, che passerà da 945 rappresentati a 600 membri. Masi? Quest'anno sono chiamatiurne quasi 51milioni di italiani; potranno esprimere le proprie preferenze sia per la Camera che per il Senato tutti i cittadini maggiorenni, iscrittiliste elettorali del proprio Comune. Sono esclusi dal voto, invece, tutti coloro che hanno subito condanne penali definitive, con pene superiori ai 5 anni di età o ergastolo. I detenuti con pene inferiori possonore all'interno delle carceri. Il giorno delle, si potrà accedere al seggio con un documento di riconoscimento – anche scaduto se non si è fatto in tempo a rinnovarlo, ma con una foto - e la scheda ...

