"Come l'app Count the Kicks ha salvato la vita di mia figlia al terzo trimestre" (Di venerdì 23 settembre 2022) A volte la tecnologia è un valido strumento, utile per salvare vite, proprio Come è successo a Shamari Cooke, che durante la gravidanza ha iniziato a usare l'app Count the Kicks (letteralmente conta i calci), applicazione creata per insegnare ai futuri genitori Come monitorare i movimenti fetali. La donna, incinta al terzo trimestre della sua prima figlia, ha scaricato l'app sul suo cellulare dietro consiglio del suo ginecologo. Cooke ha iniziato a utilizzare Count the Kicks quotidianamente, per familiarizzare con i movimenti della sua bambina, ed essendo alla sua prima gravidanza, ha spiegato a WSFA News che: Come mamma per la prima volta, pensavo che i bambini nel grembo si ...

