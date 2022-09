Come è morto Jamie Roy, noto dj e simbolo di Ibiza: aveva 33 anni (Di venerdì 23 settembre 2022) È morto a soli 33 anni il dj Jamie Roy, simbolo delle serate nelle più note discoteche di Ibiza. A comunicare la sua scomparsa è stata dapprima la Bbc, poi la conferma anche da parte dei familiari. Attualmente, le cause del suo decesso non sono note. Leggi anche: Paolo Rossi: chi era, Come è morto, malattia, carriera, causa morte, chi è la moglie Federica Cappelletti, figli e vita privata Chi era Jamie Roy, il dj morto a soli 33 anni Il ragazzo era originario della Scozia ed ha iniziato la propria carriera a Glosgow per poi giungere nei principali club ed eventi internazionali. La sua prematura scomparsa — della quale Come detto non si conoscono le cause — arriva Come un fulmine a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Èa soli 33il djRoy,delle serate nelle più note discoteche di. A comunicare la sua scomparsa è stata dapprima la Bbc, poi la conferma anche da parte dei familiari. Attualmente, le cause del suo decesso non sono note. Leggi anche: Paolo Rossi: chi era,, malattia, carriera, causa morte, chi è la moglie Federica Cappelletti, figli e vita privata Chi eraRoy, il dja soli 33Il ragazzo era originario della Scozia ed ha iniziato la propria carriera a Glosgow per poi giungere nei principali club ed eventi internazionali. La sua prematura scomparsa — della qualedetto non si conoscono le cause — arrivaun fulmine a ...

peppeprovenzano : Giorni in cui si accavallano le iniziative. Ma era un dovere fermarsi, a Canicattì, per l’omaggio a Rosario… - Corriere : Su @7corriere l'intervista completa di Teresa Ciabatti a Mika (@mikasounds ) | «Da bambino persi la casa tre volte.… - CorriereCitta : Come è morto Jamie Roy, noto dj e simbolo di Ibiza: aveva 33 anni - SanMarinoCalcio : Carolina: Quando il pollo puzza, puzza come una patata che non si lava da 100 anni!!! MORTO ?? ?? ?? ?? ?? ?? #GFVIP - FrancescoDoron5 : @MaximilianDolce @AlexBazzaro Magari voi marmaglia di destra avete un po della personalità educazione e rispetto de… -