Come comprare azioni Porsche sui terminali trading dopo la quotazione IPO (Di venerdì 23 settembre 2022) L’IPO di Porsche è in pieno svolgimento e culminerà il 29 settembre con l’inizio della quotazione delle azioni Porsche sulla borsa di Francoforte. A partire da quel giorno sarà possibile comprare azioni Porsche sui vari terminali trading. Su RisparmiOggi ho seguito il lungo dossier su tutta questa vicenda e negli ultimi giorni mi sono arrivate delle mail di investitori che lamentano la difficoltà a partecipare all’IPO di Porsche. In tanti avrebbero voluto aderire e quindi comprare azioni IPO ma non sembrerebbe essere più possibile. In poche parole la partecipazione all’offerta sarebbe diventata complicatissima tanto da scoraggiare gli aspiranti aderenti. Sui gruppi Facebook ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 23 settembre 2022) L’IPO diè in pieno svolgimento e culminerà il 29 settembre con l’inizio delladellesulla borsa di Francoforte. A partire da quel giorno sarà possibilesui vari. Su RisparmiOggi ho seguito il lungo dossier su tutta questa vicenda e negli ultimi giorni mi sono arrivate delle mail di investitori che lamentano la difficoltà a partecipare all’IPO di. In tanti avrebbero voluto aderire e quindiIPO ma non sembrerebbe essere più possibile. In poche parole la partecipazione all’offerta sarebbe diventata complicatissima tanto da scoraggiare gli aspiranti aderenti. Sui gruppi Facebook ...

