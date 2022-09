Colle der Fomento e il meglio dell’Hip-Hop romano in concerto per festeggiare il decennale di TAK Production

(Di venerdì 23 settembre 2022)der, Il Turco, Rak, Suarez, The Old Skull, Mr. Phil e DJ Ceffo sono gli artisti che si esibiranno dal vivo peri primi dieci anni di attività della label indipendente romana TAK. Ilprevede il live della formazione rap metal The Old Skull. Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso) e Alex Merola (chitarra), assieme a DJ Snifta coinvolgeranno nel loro set molti MC tra cui Romanderground e Chef Ragoo. Il produttore e MC Suarez presenterà le tracce del suo ultimo album “Antieroe 3”, pubblicato proprio quest’anno. Le rime de Il Turco, pilastro della scena rap della Capitale, che torna ad esibirsi dal vivo dopo l’ultima pubblicazione “Lontano” del 2019, e poi Rak, membro fondatore della crew Barracruda. Una serata speciale a ...

Martinscake1 : Masticazzi del 25. Il 24 ce stanno i Colle Der Fomento all'Ex Snia. - HiphopStarzTour : TAK production festeggia 10 anni con il live dei Colle der Fomento e molti altri - Rapmaniacz : @TAK Production festeggia 10 anni con il live dei @Colle der Fomento, @Il Turco, @Suarez e molti altri - elisamalospritz : Overthinking autodistruttivo in arrivo, devo distrarre la mia mente con cose tipo: Colle Der Fomento con il rap suona più forte delle bombe - RxttenKar : sì anche oggi ho dovuto discutere con un purista del tipo ???? no vabbè esiste gente che ascolta contemporaneamente i… -

RomaToday

Fomento, Il Turco, Rak, Suarez, The Old Skull, Mr. Phil e DJ Ceffo sono gli artisti che si esibiranno dal vivo per festeggiare i primi dieci anni di attività della label indipendente romana ...Passando dal pop al rap di scuola romana, il 21 settembre Danno , tra i fondatori del rpogettoFomento, fondato nella capitale nel 1994, indagherà l'attuale linguaggio del rap e della ... Colle der Fomento e molti altri in concerto per festeggiare il decennale di TAK Production TAK production è un nome che negli ultimi dieci anni è diventato un punto di riferimento per il rap underground romano e non solo. Questa label indipendente infatti, nata dieci anni fa da una crew di ...Der einzige Schwergewichts-Champ, der alle Kämpfe gewann: Am 21. September 1955 trat Rocky Marciano nach einem K.O.-Sieg gegen Archie Moore zurück. Seinen Erfolg verdankte er vor allem einer herausrag ...