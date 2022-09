Code al confine con la Georgia. Molti russi lasciano il Paese (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo quanto riferisce la Bbc, lunghe Code si sono formate nella notte al confine tra russia e Georgia. Il media britannico ha mostrato le immagini di file interminabili di auto con a bordo soprattutto uomini russi che stanno tentando di lasciare il Paese per evitare l’arruolamento forzato per la guerra in Ucraina annunciato da Putin e decretato con la mobilitazione parziale. Nonostante le immagini diffuse dai media internazionali siano eloquenti, il Cremlino afferma che le notizie sulla fuga di uomini in età da coscrizione sono esagerate. Testimoni hanno riferito alla Bbc che la coda al checkpoint di Upper Lars era di circa 5 chilometri Alcuni testimoni hanno stimato che la coda di auto al checkpoint di Upper Lars, al confine con la Georgia, fosse ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo quanto riferisce la Bbc, lunghesi sono formate nella notte altraa e. Il media britannico ha mostrato le immagini di file interminabili di auto con a bordo soprattutto uominiche stanno tentando di lasciare ilper evitare l’arruolamento forzato per la guerra in Ucraina annunciato da Putin e decretato con la mobilitazione parziale. Nonostante le immagini diffuse dai media internazionali siano eloquenti, il Cremlino afferma che le notizie sulla fuga di uomini in età da coscrizione sono esagerate. Testimoni hanno riferito alla Bbc che la coda al checkpoint di Upper Lars era di circa 5 chilometri Alcuni testimoni hanno stimato che la coda di auto al checkpoint di Upper Lars, alcon la, fosse ...

RaiNews : Fuga dalla Russia, anche via terra, dopo il discorso di Putin - CorriereUmbria : Russia, lunghe code al confine per scappare dall'arruolamento #guerra #fuga #referendum - zazoomblog : In fuga dalla Russia code al confine in Georgia: Mi spezzo un braccio per non partire - #dalla #Russia #confine… - Gina76280162 : RT @Ucrainarussia: ??BBC: le code in #Georgia dei russi in fuga dalla mobilitazione di #Putin. La notizia è confermata in tempo reale dal se… - ereike05 : I russi fuggono per evitare l'arruolamento, code ai confini. Ma molti Paesi chiudono i passaggi Lunghe code si sono… -