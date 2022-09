CoDAU 2022, Scuttari: serve più management qualificato (Di venerdì 23 settembre 2022) In corso a Palazzo del Bo, il XIX Convegno Annuale Nazionale del CoDAU, l organizzazione che raggruppa i Direttori Generali di tutte le Università italiane, pubbliche, private e telematiche. Tra i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) In corso a Palazzo del Bo, il XIX Convegno Annuale Nazionale del, l organizzazione che raggruppa i Direttori Generali di tutte le Università italiane, pubbliche, private e telematiche. Tra i ...

codau_it : RT @humantechnopole: Parità, trasparenza, welfare... che strumenti e principi vanno messi in atto per attrarre i migliori talenti internazi… - humantechnopole : Parità, trasparenza, welfare... che strumenti e principi vanno messi in atto per attrarre i migliori talenti intern… - codau_it : RT @mur_gov_: Il Ministro Messa partecipa alla tavola rotonda “L'Università che ci aspetta” in occasione del XIX Convegno del #CoDAU L’eve… - Stefyts64 : RT @fsoglian: Convegno Nazionale #CoDAU 2022: a #Padova i Direttori Generali degli atenei italiani per il futuro dell’ #università. via @da… - fsoglian : Convegno Nazionale #CoDAU 2022: a #Padova i Direttori Generali degli atenei italiani per il futuro dell’… -